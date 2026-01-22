Правительство наметило план по достижению «цифровой зрелости»

Российское правительство намерено добиться полной «цифровой зрелости» в госуправлении, ключевых отраслях экономики и социальной сфере к 2030 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на план кабмина.

Цель по достижению «цифровой зрелости» была установлена в Едином плане по достижению национальных целей развития, принятом в прошлом году. В новом плане, касающемся структурных изменений в экономике, показатель сохранен.

К 2027 году планируется дойти до отметки в 67%, к 2028-му — 78%, 2029-му — 89%. К 2030 году — 100%.

В рамках этой работы планируется автоматизировать операции в единых отраслевых цифровых платформах, при этом сделать это с учетом ускоренного внедрения искусственного интеллекта.

Среди конкретных мер также использование преимущественно отечественного программного обеспечения, обучение персонала цифровизация процессов внутри организаций.

По мнению правительства, достижение «цифровой зрелости» сделает более эффективным управление в данных сферах, а также обеспечит позитивные социальные, экономические и экологические эффекты.

В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские разработчики ПО смогли занять ключевые рыночные ниши после ухода иностранных вендоров. По его оценке, производительность отечественных платформ уже соответствует требованиям крупнейших корпораций.

