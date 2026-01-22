«Барселона» одержала волевую победу над «Славией» в Лиге чемпионов

Испанская «Барселона» одержала очередную победу в Лиге чемпионов, ответив на поражение в матче чемпионата от «Реал Сосьедада» (1:2). В этот раз подопечные Ханс-Дитера Флика в Праге были сильнее чешской «Славии» — 4:2.

Матч получился для каталоцев сложным, так как Васил Кушей вывел хозяев вперед после углового уже на 10-й минуте. В равной игре еще в первом тайме Фермин Лопес оформил дубль, перевернув ситуацию, однако перед перерывом еще один угловой чешской команды привел к автоголу Роберта Левандовски.

Склонить чашу весов на свою сторону «Барселоне» удалось во второй половине после замен, когда на 64-й минуте появившийся на поле всего двумя минутами ранее Дани Ольмо с линии штрафной уложил мяч в дальнюю девятку. Затем точку поставил Левандовски, для которого этот забитый мяч стал первым в текущем розыгрыше ЛЧ.

Таким образом, «Барселона» набрала после семи туров 13 очков и занимает девятое место, уступая по дополнительным показателям французскому «ПСЖ» и английским «Ньюкаслу» и «Челси», но превосходя португальский «Спортинг», английский «Манчестер Сити», испанский «Атлетико» и итальянскую «Аталанту». «Славия» с тремя очками в активе лишилась шансов на выход в плей-офф.

