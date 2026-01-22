Евросоюз резко нарастил поставки одного вида продукции в Россию

В январе-ноябре 2025 года Евросоюз увеличил экспорт сладостей в Россию до двухлетнего максимума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской Статистической службы.

В публикации отмечается, что за первые 11 месяцев 2025 года доходы Евросоюза от поставок сладостей в Россию выросли на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и достигли €703,1 млн. В денежном выражении показатель увеличился на €53,4 млн.

В публикации отмечается, что в 2023 году экспорт сладостей из ЕС оценивался в €804,4.

Главным поставщиком сладостей на российский рынок среди европейских стран осталась Германия, ее результат составил €279,9 миллиона. В топ-3 также попали Италия (€135,1 миллиона) и Польша (€88,8 миллиона).

До этого сообщалось, что Европейский союз в ноябре превысил годовую квоту на импорт алюминия из России. В 2025 году страны Евросоюза могли приобрести 275 тыс. тонн алюминия. Между тем, импорт за январь — ноябрь составил 290,7 тыс. тонн, на 6% превысив разрешенную квоту.

Ранее стали известны потери Евросоюза от санкций против России.