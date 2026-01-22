Размер шрифта
Арестовано имущество 12 бывших топ-менеджеров «Роснано»

ТАСС: приставы взыщут около 20 млрд рублей с 12 бывших топ-менеджеров «Роснано»
Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

Судебные приставы открыли исполнительные производства об аресте имущества в отношении бывших топ-менеджеров «Роснано» по иску корпорации о взыскании 11,9 млрд рублей убытков. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, материалы поступили к приставам из Арбитражного суда Москвы в связи с делами 12 бывших руководителей «Роснано». В них указано, что из-за деятельности бывших топ-менеджеров по проекту Crocus, который нацелен на создание в России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA, корпорации был причинен ущерб на сумму 11,9 млрд рублей. По решению суда на счета этих лиц наложен обеспечительный арест.

На основании этих материалов приставы открыли 12 исполнительных производств по аресту имущества. В документах указано, что предмет исполнения — наложение ареста. В качестве ответчиков выступают, в частности, бывший министр экономики РФ Яков Уринсон, на счету которого арестованы более 8 миллиардов рублей, исполнительный директор компании «УК «Роснано» Борис Подольский, у которого изъято почти 6 миллиардов рублей. Также в материалах фигурируют Юрий Удальцов, Олег Киселев, Борис Подольский и другие.

До этого судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Отмечалось, что материалы поступили приставам из Арбитражного суда Москвы, на их основании они открыли исполнительное производство.

Ранее сообщалось, что приставы приступили к аресту имущества Анатолия Чубайса на миллиарды рублей.

