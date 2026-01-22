Депутаты хотят ограничить число домашних животных в квартирах

РИА: ГД в январе рассмотрит закон об ограничении числа кошек и собак в квартирах

Госдума в январе может рассмотреть проект закона об ограничении числа собак и кошек, которых можно содержать в квартире. Об этом сообщило РИА Новости.

Авторы инициативы — депутат Госдумы Евгений Марченко. Он предлагает установить норму в 18 кв. метров общей площади жилого помещения на одну взрослую собаку или одну взрослую кошку.

Согласно проекту, ограничение будет действовать во всех субъектах страны, при этом для регионов сохранится возможность вводить более строгие требования с учетом местных особенностей.

Исключение предусмотрено в случае рождения потомства домашних животных. Оно допускается до достижения потомством шестимесячного возраста. Кроме того, из требования исключат собак-проводников.

По мнению автора законопроекта, его реализация позволит создать единые справедливые стандарты содержания домашних животных на всей территории России, сократить количество конфликтных ситуаций между соседями и обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

О планах Марченко внести в Госдуму соответствующий документ сообщалось еще в октябре.

