Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Депутаты хотят ограничить число домашних животных в квартирах

РИА: ГД в январе рассмотрит закон об ограничении числа кошек и собак в квартирах
Hamish Rose/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Госдума в январе может рассмотреть проект закона об ограничении числа собак и кошек, которых можно содержать в квартире. Об этом сообщило РИА Новости.

Авторы инициативы — депутат Госдумы Евгений Марченко. Он предлагает установить норму в 18 кв. метров общей площади жилого помещения на одну взрослую собаку или одну взрослую кошку.

Согласно проекту, ограничение будет действовать во всех субъектах страны, при этом для регионов сохранится возможность вводить более строгие требования с учетом местных особенностей.

Исключение предусмотрено в случае рождения потомства домашних животных. Оно допускается до достижения потомством шестимесячного возраста. Кроме того, из требования исключат собак-проводников.

По мнению автора законопроекта, его реализация позволит создать единые справедливые стандарты содержания домашних животных на всей территории России, сократить количество конфликтных ситуаций между соседями и обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

О планах Марченко внести в Госдуму соответствующий документ сообщалось еще в октябре.

Ранее юрист рассказал, как будут контролировать количество питомцев у россиян.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27678625_rnd_6",
    "video_id": "record::13482c51-a5fe-481b-933e-61dc4c2c3c66"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+