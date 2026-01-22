Размер шрифта
Стало известно о процессе борьбы с огнем в резервуарах портового терминала в Кубани

Открытое горение ликвидировано в одном из резервуаров портового терминала, подвергшегося атаке беспилотников, в поселке Волна Краснодарского края, очаг возгорания на еще одном резервуаре полностью потушен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

В публикации отмечается, что еще на одном резервуаре был полностью потушен очаг возгорания.

В оперштабе добавили, что специалисты продолжают бороться с огнем на двух оставшихся резервуарах.

«Группировку, привлекаемую для тушения, увеличили до 208 человек и 51 единицы техники – в том числе задействованы сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в публикации.

Вечером 21 января губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что украинские войска нанесли удар по портовым терминалам в поселке Волна.

На территории терминалов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

Это уже вторая атака ВСУ на эти терминалы за последние сутки. Ночью оперштаб сообщал, что в результате атаки дронов в поселке получили повреждения два причала и два судна.

Ранее на Кубани обломки беспилотника повредили трубопровод.
 
