Приставы открыли производства об аресте имущества 12 бывших топ-менеджеров «Роснано»

В отношении 12 бывших топ-менеджеров «Роснано» открыты исполнительные производства об аресте имущества. Об этом, ссылаясь на судебные материалы, сообщает ТАСС.

В решении Арбитражного суда Москвы говорится, что в результате деятельности экс-руководителей по проекту Crocus, целью которого было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA, «Роснано» был нанесен ущерб в 11,9 млрд рублей. Суд наложил на счета топ-менеджеров обеспечительный арест.

На этом основании судебные приставы открыли 12 исполнительных производств об аресте имущества. В качестве ответчиков, в частности, указаны бывший министр экономики России Яков Уринсон и исполнительный директор «Роснано», у которых арестовано свыше 8 млрд рублей и почти 6 млрд рублей.

24 декабря сообщалось, что Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и денежные средства бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и ряда других бывших топ-менеджеров корпорации.

Ранее экс-главу дочки «Роснано» осудили за финансовые махинации.