Привитые от коронавируса жители Подмосковья получат QR-коды

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жители региона получат электронные сертификаты в виде QR-кода после вакцинирования от коронавируса.

«Мы сделали такой ресурс, со следующей недели заработает: если ты вдруг забыл, когда нужно ставить вторую прививку, то тебе придет SMS», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Воробьев добавил, что электронный сертификат в виде QR-кода будет выдан после второй прививки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье от коронавируса привились 40 тысяч человек.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».