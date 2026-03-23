Врач назвала опасное последствие одной бессонной ночи

Men's Health: одна бессонная ночь обостряет тягу к жирной пище
Даже одна бессонная ночь может усилить чувство голода, а также обострить тягу к жирным и калорийным продуктам. Избыток такой пищи в рационе, в свою очередь, вызывает повторные проблемы со сном. Об этом рассказала врач Диана Диас Риццоло — исследователь Колумбийского университета и профессор Каталонского открытого университета. Слова эксперта цитирует издание Men's Health.

По словам специалиста, недосып нарушает регуляцию уровня глюкозы в крови, а также гормонов лептина и грелина, которые контролируют чувство сытости и аппетита. При высоком уровне лептина мозг (в частности, гипоталамус) получает сигнал о насыщении, что приводит к снижению аппетита и ускорению метаболизма. Грелин в противоположность лептину считается «гормоном голода» — его активность побуждает к удовлетворению пищевой потребности.

При недосыпе организм вырабатывает больше грелина и меньше лептина, чем обычно. Эти изменения могут сохраняться примерно в течение суток после бессонной ночи. В результате человек начинает сильнее ощущать голод и чаще тянуться к высококалорийной пище.

«После плохого сна организм также испытывает эмоциональное истощение и начинает искать быстрые источники удовольствия. Чаще всего ими становятся продукты с высоким содержанием сахара и жиров. Поэтому люди, которые не выспались, чаще выбирают сладкую и жирную пищу», — объяснила медик.

Врач также отмечает, что подобные изменения могут запускать «замкнутый круг». Нездоровая пища ухудшает качество сна, а плохой сон, в свою очередь, усиливает тягу к высококалорийным продуктам. В результате нарушения сна и питания могут взаимно усиливать друг друга.

