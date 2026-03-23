IIHF посвятила статью 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ

Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте опубликовала статью, посвященную 1000-й заброшенной шайбе российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Последний гол Овечкина стал не просто очередным достижением в его легендарной карьере, но и напоминанием о том, что мировой хоккей продолжает развиваться, но при этом по-прежнему имеет свой облик благодаря нескольким игрокам, которые являются легендами своего поколения», — указано в тексте.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш». Гол, забитый в третьем периоде, стал для него 26-м в текущем сезоне. Всего Овечкин забросил 923 шайбы в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 игре в плей-офф. Матч с «Колорадо» завершился поражением «Вашингтона» в овертайме — 2:3.

Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. Ранее это удавалось только Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

