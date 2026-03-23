Двое подростков переходили Волгу по льду и пропали

В Ульяновске ищут двух подростков, пропавших на льду Волги

В Ульяновске спасатели ищут двух подростков, которые устроили ночной переход по льду Волги и пропали. Об этом сообщает администрация города в Telegram-канале.

В экстренные службы обратилась мать одного из мальчиков. Женщина рассказала, что подростки отправились пешком со стороны Нижней террасы в сторону Ленинского района. Дети планировали перейти реку по льду ночью, домой они не вернулись.

Несовершеннолетних ищут спасатели, акваторию обследуют на катерах на воздушной подушке, а также с квадрокоптера.

До этого в Астраханской области семилетний мальчик вышел на лед во время прогулки с подругой и мгновенно провалился в ледяную реку. Девочка побежала звать на помощь, но из-за рельефа берега и сильного течения взрослые не смогли спасти ребенка. Он ушел под воду на глазах у людей.

Ранее в Иваново мужчина попал в больницу после рыбалки.