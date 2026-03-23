Хуситы опровергли информацию о поддержке Ирана

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Алла» не публиковали официальных заявлений о планах атаковать американские корабли в Красном море в поддержку Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

В движении подчеркнули, что заявления такого содержания не выпускалось.

Тем не менее в начале марта движение заявляло о готовности к любому развитию событий и действиям в различных направлениях «в рамках солидарности» с Тегераном.

22 марта газета The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия пытается сдержать правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) от вступления в войну в Иране.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Иран заявил о контроле над небом Израиля.