В Томской области объявили карантин по бешенству в двух его очагах

Замглавы Томской области ввел карантин по бешенству в двух хозяйствах

В двух хозяйствах Томской области введен карантин по бешенству. Распоряжения об этом подписал замглавы региона по агропромышленной политике и природопользованию Анатолий Рожков, они опубликованы на официальном сайте областной администрации.

Очаги заболевания зафиксированы в двух муниципальных районах, первый расположен в крестьянско-фермерском хозяйстве в селе Городок Первомайского района, а второй — на территории хозяйства в Кривошеинском районе. В обоих случаях введены эпидемиологические ограничения в пределах территории, на которой существует риск передачи возбудителя восприимчивым животным.

На период действия карантина на указанных территориях вводится ряд запретов: в частности, нельзя лечить больных животных, ввозить и вывозить не вакцинированный против бешенства в течение 179 дней скот, перемещать и перегруппировывать его, а также снимать шкуры с туш. Кроме того, в выделенную властями опасную зону запрещено въезжать посторонним лицам.

Карантин будет действовать 60 дней после ликвидации последнего животного с подозрением на заражение и уничтожения туши. Контроль за исполнением распоряжений возложен на заместителя губернатора Томской области Михаила Ратнера.

Бешенство — особо опасное вирусное заболевание, которое вызывает специфическое воспаление головного мозга у животных и человека. На стадии клинических симптомов летальность достигает 100%. Переносчиками инфекции могут быть как дикие, так и домашние животные. Нынешнюю вспышку бешенства ликвидируют региональные власти при координации Минсельхоза РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее карантин по бешенству ввели в столице Алтайского края и на популярном местном курорте.