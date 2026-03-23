Отели Дубая резко снизили цены из-за оттока туристов

Стоимость поездок в Дубай снизилась до 40% — отели вынужденно уменьшают цены на проживание, чтобы не работать в убыток. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

После приостановки продаж туров российскими операторами в страны Ближнего Востока курорты заметно опустели. По словам россиян, переехавших в Дубай, сейчас там почти нет туристов: пляжи пустуют, в ресторанах мало посетителей, а привычные пробки исчезли. Они отметили, что подобная ситуация наблюдалась только во время пандемии COVID-19.

На фоне падения спроса снизились и цены. Как отмечается, при самостоятельной организации поездки она может обойтись примерно в полтора раза дешевле, чем раньше. Так, отдых в Jumeira Rotana ранее стоил около 145 тысяч рублей на двоих, а сейчас — примерно 99 тысяч рублей с учетом самостоятельного бронирования и покупки билетов. Поездка в Hilton Garden Inn Dubai Deira подешевела с 141 тысячи до 95 тысяч рублей. Аналогичная стоимость теперь у тура в пятизвездочный Al Bandar Rotana, который раньше стоил 162 тысячи рублей.

Турагенты, как сообщается, объясняют снижение цен попытками отелей заполнить номера. При этом они предупреждают, что при самостоятельной организации поездки в случае непредвиденных ситуаций туристам придется рассчитывать только на себя.

