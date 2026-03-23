Премьер-министр Украины Юлия Свириденко является ключевой фигурой, вызывающей кризис власти в стране. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».

«Едва ли не все собеседники издания сошлись на том, что одной из главных проблем является недовольство депутатов кабмином Юлии Свириденко», — говорится в публикации.

В агентстве обратили внимание, что Свириденко, возглавившая кабмин Украины в июле прошлого года, давала множество обещаний относительно коммуникации с депутатами Верховной рады. Однако за словами не последовало конкретных действий и результатов, отметили в статье.

До этого издание The Atlantic писало, что на Украине не верят в будущее Юлии Свириденко на посту премьер-министра. В публикации подчеркивается, что Свириденко возглавляет правительство в период крайней неопределенности, когда Россия усиливает наступление, Европа пересматривает свои обязательства в сфере безопасности, а США колеблются насчет дальнейшей поддержки.

Ряд украинских и западных аналитиков убеждены в том, что Свириденко не справляется со своей задачей — «отчасти потому, что в их глазах она лишь креатура президента Украины Владимира Зеленского». По данным Atlantic, на нового премьера Украины также «посыпалась откровенно сексистская критика», поскольку женщинам редко доводилось возглавлять страны СНГ, практически все они сталкивались с пренебрежительным отношением со стороны мужчин.

Ранее депутат Рады Железняк выразил уверенность, что Украине скоро придется менять премьера.