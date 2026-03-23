В Госдуме рассказали, как вырастить газон на заброшенном участке

Газон на заброшенном участке лучше всего закладывать поздней весной или ранней осенью, чтобы семена могли подпитываться от влаги. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Создание газона на участке, который годами был заброшен или занят грядками и кустарником, — задача не быстрая, но вполне решаемая. Главное, что нужно понять новичку: газон не возникает сам по себе. Это не просто трава, а инженерное сооружение, требующее правильной подготовки и терпения. Если сделать все грамотно, результат будет радовать много лет. Если срезать углы — получите поле с одуванчиками и проплешинами. Начнем с того, когда лучше всего закладывать газон. Оптимальное время — весна, с конца апреля до середины июня, когда почва уже прогрелась, но еще сохраняет весеннюю влагу. Второй подходящий период — конец августа — начало сентября. Летом, в жару, сеять газон не рекомендуется: семенам нужна постоянная влажность, а в засушливый период это трудно обеспечить. Поэтому я рекомендую планировать работы именно на апрель-май», — сказал он.

Чаплин отметил, что вначале участок нужно подготовить — удалить сорняки, пни и корни, а затем снять заросший бурьяном верхний слой дерна. Депутат посоветовал выбирать спортивные смеси семян, чтобы газон не страдал от нагрузок.

«После этого участок нужно перекопать на глубину штыка лопаты, тщательно выбирая корни пырея, осота, одуванчика. Далее следует выравнивание. Уберите все камни, разбейте комья, выровняйте поверхность граблями, создав небольшой уклон от построек для отвода воды. Если почва тяжелая, глинистая, внесите крупнозернистый песок — около ведра на квадратный метр. Если песчаная и бедная — добавьте перепревший компост или торф. После выравнивания участок нужно укатать — пройтись по нему садовым катком или бочкой с водой, чтобы выявить и устранить неровности. Когда участок готов, приступаем к посеву. Выбор семян — вопрос не праздный. Универсальные газонные смеси для средней полосы обычно включают несколько сортов мятлика лугового, овсяницы красной и райграса пастбищного. Мятлик дает густой, изумрудный покров, но растет медленно. Овсяница неприхотлива, устойчива к вытаптыванию и засухе. Райграс быстро всходит, создавая зеленый ковер уже через две недели, но живет недолго — 3–4 года. Оптимальный выбор для Подмосковья — смесь мятлика (30–40%) и овсяницы (60–70%). Если газон будет испытывать высокие нагрузки, например, на нем будут бегать дети, выбирайте спортивные смеси с повышенным содержанием райграса и овсяницы», — добавил он.

Чаплин уточнил, что посев нужно проводить в безветренный день, разбрасывая семена сначала вдоль участка, а затем поперек. После этого материал нужно вдавить в землю граблями, прикатать и обильно полить.

Депутат подчеркнул, что поливать газон при активном солнце нельзя, поскольку трава получит ожоги. Он также рекомендовал не забывать регулярно стричь и удобрять покрытие.

«Многие дачники поливают газон через капельный полив, оставляя систему включенной на весь день. Это ошибка. Во-первых, капельный полив не дает равномерного увлажнения по всей площади, особенно на склонах. Во-вторых, и главное, в солнечную жару полив вообще противопоказан. Капли воды работают как линзы, усиливая солнечное излучение, и трава получает ожоги — появляются желтые пятна, газон становится пестрым и болезненным. Поливать нужно либо ранним утром (до 9 часов), либо вечером (после 18 часов), когда солнце не активно. Лучше поливать реже, но обильно — чтобы вода проникла на глубину 10–15 сантиметров, стимулируя корни расти вглубь. Частый поверхностный полив делает газон ленивым: корни остаются в верхнем слое, трава хуже переносит засуху», — заключил он.

