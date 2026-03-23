Татьяна Буланова оказалась под капельницей после концерта

Певице Булановой стало плохо после концерта в Димитровграде
Владимир Астапкович/РИА Новости

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова оказалась под капельницей после концерта в Димитровграде. Об этом она рассказала у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

После выступления артистке резко стало плохо 21 марта, она обратилась за помощью к врачам. Вероятно, причиной ухудшения самочувствия стало переутомление.

«Гастроли, они такие», — написала 57-летняя Буланова.

22 марта Буланова снова дала концерт — в Ульяновске. На 23 марта у нее запланировано выступление в Пензе.

Недавно директор Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг новости об опухоли у артистки.

Представитель исполнительницы заявил, что информация о ее скорой операции не более чем выдумка авторов Telegram-каналов.

Ранее Буланова высказалась о ностальгии по нулевым.

 
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
