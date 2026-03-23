Omoda выведет на российский рынок четвертую модель

Motor: Omoda подтвердила запуск четвертой модели в России в 2026 году

Китайский бренд Omoda, представленный на российском рынке с 2023 года, готовится к расширению линейки. Четвертая модель дебютирует в РФ уже в текущем году — речь идет о компактном кроссовере, который, по предварительным данным, получит название Omoda C4. Об этом сообщает Motor со ссылкой на старшего продакт-менеджера проекта Omoda и Jaecoo Ивана Максимова.

«В 2026 году мы выведем на рынок еще одну модель, но об этом расскажем позже», — заявил Максимов.

Детали новинки пока не раскрываются, но, по имеющейся информации, это будет компактный кроссовер длиной около 4,2 метра с экспрессивным дизайном.

Модель, дебютировавшая в Китае в 2025 году, изначально носила индекс Omoda 3 (C3), однако позже была переименована в Omoda C4 в рамках унификации названий. Для российского рынка автомобиль будет доступен с бензиновыми двигателями. О сроках начала продаж пока не сообщается.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России рекордно упали продажи автомобилей группы Sollers.