Средства ПВО сбили более 200 беспилотников в Брянской области за сутки

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал в Telegram-канале число уничтоженных украинских беспилотников за сутки.

По информации главы региона, в период с 8:00 22 марта до 8:00 23 марта над территорией области были сбиты 248 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Утром 23 марта Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал предприятие «Мираторг» в поселке Сосница Севского района Брянской области. В результате пострадали два человека.

Накануне в Росгвардии сообщили, что беспилотник пытался атаковать губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, когда он разговаривал с жителями села Смородино Грайворонского округа. Сотрудники спецназа Росгвардии открыли огонь из стрелкового оружия и сбили БПЛА, в результате чего беспилотник детонировал в воздухе.

Ранее украинские войска атаковали вышку телецентра в Донецке.