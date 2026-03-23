Академик заявил о «нереализованной потребности» в детях у 30-40-летних россиян

Онищенко: самый большой резерв рождаемости среди россиян в возрасте 30-40 лет

Россияне в возрасте от 30 до 40 лет являются «самым большим резервом» для повышения рождаемости в стране. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«Нереализованная потребность в детях наблюдается у возрастной категории 30-40 лет. И это самый большой резерв восстановления рождаемости в стране», — сказал он.

По словам академика, власти должны обратить внимание именно на эту категорию граждан.

Онищенко утверждает, что разница в показателях рождаемости между регионами РФ объясняется разными семейными ценностями. В тех субъектах, где семьи полные, рождается больше детей, считает зампрезидента РАО.

Для повышения рождаемости, считает он, необходимо улучшить систему поддержки семьи и детей, а также укреплять репродуктивное здоровье граждан.

12 марта президент РФ Владимир Путин поддержал идею популяризировать в стране многодетность как бренд.

Ранее сообщалось, что россиянки в среднем рожают первого ребенка в 30 лет.