Пожар произошел в двухэтажном доме в Уфе

Двухэтажный дом горит на площади 800 кв. м в Уфе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что спасатели узнали о пожаре в 6.05 мск в четверг, 21 января. Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Лесозаводская.

Из здания эвакуировали 25 человек, в том числе семерых детей. Все они размещены в двух школьных автобусах, в дальнейшем их направят в чрезвычайный фонд города.

По данным МЧС, пожару присвоен ранг №2. Информации о погибших или пострадавших не приводится.

В настоящее время с огнем борются 42 человека и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что трое человек погибли и 11 пострадали в результате взрыва в Мадриде в доме, где проживают священники.