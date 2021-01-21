США прекращают принимать мигрантов по программе ожидания въезда в Мексике

США прекращают принимать новых мигрантов в программу, которая позволяла им дожидаться решения о возможности приезда в США на территории Мексики. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на министерство внутренней безопасности.

Ранее администрация Дональда Трампа начала практику высылки иммигрантов, требовавших убежища, в Мексику на период рассмотрения дела.

«Лица вне США не будут иметь возможности получить законный статус в соответствии с законопроектом, который президент Байден отправил в конгресс сегодня», — говорится в сообщении.

Законопроект предполагает возможность легализации для некоторых лиц, проживающих в США без необходимых документов, например, тех, кого привезли в США нелегально в детском возрасте.