ВОЗ получила заявку на регистрацию «Спутника V»

Заявка на регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» поступила во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документацию организации.

На данный момент у ВОЗ нет предварительного срока возможного утверждения российского препарата, указано в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что лекарственный регулятор Венгрии, одной из стран Евросоюза, рекомендовал одобрить использование российской вакцины «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.