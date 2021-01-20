Отец Шамсутдинова рассказал, что сын рассчитывает на срок в 15 лет

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев, рассчитывает на 15 лет лишения свободы. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал отец Шамсутдинова Салим.

Вынесение приговора срочнику назначено на 21 января в Чите. Гособвинитель запросил для Шамсутдинова 25 лет колонии строгого режима и поддержал иски на выплату компенсации семьям погибших на сумму в 28 млн руб.

«Думает, что ему дадут около 15 лет, и я тоже так думаю. Конечно, если взять по всем статьям, которые ему инкриминируют, там получится пожизненное», — сказал Салим Шамсутдинов.

По его словам, суд не сможет приговорить сына к пожизненному заключению, так как присяжные утвердили право на снисхождение. Салим добавил, что лично не будет присутствовать на вынесении приговора, потому что у его семьи нет денег на дорогу.

«К тому же я после инсульта — он был в 2014 году, когда я в пожарной части работал. Ехать могу только с сопровождающими, а средств нет на билет даже для меня одного», — пояснил Шамсутдинов-старший.

Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу в воинской части Забайкальского края 25 октября 2019 года. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. После этого рядовой попытался сбежать из части и был задержан. Срочник объяснил, что на преступление его подтолкнули неуставные отношения. Психологическая экспертиза установила, что Шамсутдинов отдавал отчет своим действиям.