Мурашко: средняя зарплата медиков выросла, несмотря на пандемию
Бернст Ю.
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Средняя зарплата медицинских работников в России выросла, несмотря на пандемию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС.
Мурашко сообщил, что, несмотря на значительные изменения в деятельности медицинских организаций, произошло снижение по определенным видам плановой госпитализации и сокращение объема платных услуг.
Однако в целом по стране был обеспечен рост зарплаты медиков, уточнил министр.
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