Мурашко: средняя зарплата медиков выросла, несмотря на пандемию

Средняя зарплата медицинских работников в России выросла, несмотря на пандемию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС.

Мурашко сообщил, что, несмотря на значительные изменения в деятельности медицинских организаций, произошло снижение по определенным видам плановой госпитализации и сокращение объема платных услуг.

Однако в целом по стране был обеспечен рост зарплаты медиков, уточнил министр.