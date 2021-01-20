Мурашко: средняя зарплата медиков выросла, несмотря на пандемию

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Alaa Al-Marjani/Reuters

Средняя зарплата медицинских работников в России выросла, несмотря на пандемию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС.

Мурашко сообщил, что, несмотря на значительные изменения в деятельности медицинских организаций, произошло снижение по определенным видам плановой госпитализации и сокращение объема платных услуг.

Однако в целом по стране был обеспечен рост зарплаты медиков, уточнил министр.

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