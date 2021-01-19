Казахстан планирует начать прививать граждан вакциной «Спутник V» с 1 февраля

Власти Казахстана планируют начать прививать граждан российской вакциной от коронавируса «Спутник V» с 1 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Алексея Цоя.

Он рассказал, что 19 января планируется подписание договора между странами на поставку первой партии вакцины в 20 тыс. доз.

По словам Цоя, вакцинация будет осуществляться поэтапно, с учетом поступления вакцины. На первом этапе будут привиты врачи, на втором этапе — педагоги, затем граждане с хроническими заболеваниями и ряд других категорий.

Таким образом, до конца года планируют вакцинировать до 6 млн казахстанцев.

В декабре 2020 года в Карагандинском фармацевтическом комплексе началось производство «Спутник V».

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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