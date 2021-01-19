Во вторник в Москве ожидается снег и до -14°С

В Москве во вторник, 19 января, ожидается небольшой снег, местами гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют в столице -14°С днем и -18°С ночью.

В Подмосковье в дневные часы будет -17°С, ночью возможны заморозки до -25°С.

Скорость западного ветра не превысит 6 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 749 мм рт. ст.

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