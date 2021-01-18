Эпидемиолог предупредила об устойчивости коронавируса к морозу

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала об устойчивости коронавируса к морозу, передает РИА «Новости».

По ее словам, инфекция может сохранять жизнеспособность при минусовой температуре длительное время, поэтому ношение масок при скоплении людей на улице обязательно в любое время года.

«В отношении масок при морозной погоде действуют те же правила, что и при положительной температуре. При скоплении людей на открытом воздухе, то есть при наличии риска несоблюдения в какие-то моменты социальной дистанции, маски носить обязательно», — объяснила Пшеничная.

Специалист отметила, что на распространение вируса влияет влажность, поэтому при сухой морозной погоде его распространение не столь активно, как, например, при влажной погоде при температуре около нуля градусов и выше. Однако следует помнить, что на передачу инфекции влияет и целый ряд других факторов.

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