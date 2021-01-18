Стартует массовая вакцинация россиян от коронавируса

В России 18 января стартует массовая вакцинация населения от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Так, россияне могут привиться одним из двух зарегистрированных препаратов: «Спутник V» и «Эпиваккорона».

Отмечается, что процедура является бесплатной.

Ранее вакцинация от COVID-19 началась в Москве. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится в первую очередь для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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