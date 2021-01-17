Мясников рассказал о фатальной ошибке при лечении коронавируса на дому

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об ошибках лечения коронавируса в домашних условиях, которые могут привести к летальному исходу.

По его словам, у людей существует «стена абсолютного непонимания» при лечении коронавируса в домашних условиях. Доктор напомнил, что COVID-19 относится к категории остро-респираторных заболеваний (ОРЗ).

«Сколько бы разумные врачи ни говорили, что КОВИД-ОРЗ болезнь, проходящая сама (как и любое ОРЗ) и требует лишь вспомогательных средств — люди слышат это и кивают только до момента, пока не сталкиваются с КОВИД-ОРЗ сами (либо в своих семьях)», — написал Мясников в Telegram-канале.

Он отметил, что лечение может принести «множество бед при нулевой пользе». Врач предостерег от применения препаратов, которые используют в стационаре при лечении тяжелой вирусной пневмонии, так как побочные явления могут привести к фатальному исходу.

Болеющим коронавирусом дома Мясников посоветовал соблюдать покой, питаться легкой, но калорийной пищей, много пить жидкости, принимать жаропонижающее и запастить терпением. Медик также предложил обратить внимание на витамины и микроэлементы, а также интерфероны в каплях в нос.

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