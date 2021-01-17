В Москве с начала января выпало 133% месячной нормы осадков
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
С начала января в Москве выпало 56 мм осадков, что составляет 133% от месячной нормы, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в столице выпало 12 мм осадков — почти 30% месячной нормы.
Тишковец также рассказал, что среднемесячная температура в городе на сегодняшний день на 0,3°С холоднее нормы.
«Это месяц — холодный и очень снежный, влажный», — подвел итог синоптик.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вильфанд рассказал о причинах снегопада в Москве
— В Москве высота сугробов достигла 40 см
close