В Москве высота сугробов достигла 40 см

В Москве снегопад продолжается с раннего утра, высота сугробов достигла 40 см, пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«За день в городе выпало почти 20% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова приблизилась к 40 см», — сказал представитель метеобюро.

В январе месячная норма осадков составляет 42 мм.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до глубокой ночи. Ожидается, что температура может опуститься до -20°C впервые за зиму.

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