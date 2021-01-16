В Москве высота сугробов достигла 40 см
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве снегопад продолжается с раннего утра, высота сугробов достигла 40 см, пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.
«За день в городе выпало почти 20% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова приблизилась к 40 см», — сказал представитель метеобюро.
В январе месячная норма осадков составляет 42 мм.
По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до глубокой ночи. Ожидается, что температура может опуститься до -20°C впервые за зиму.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Синоптик рассказала, когда из Москвы отступят морозы
— Морозы до минус 28 градусов ожидаются в Московском регионе в ночь на 18 января
— «Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе
close