В Москве нашли мертвым подростка после употребления веселящего газа
На северо-востоке Москвы подросток погиб после покупки баллона с закисью газа. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Тело несовершеннолетнего 2004 года рождения было обнаружено в квартире 14 января по улице Кучин переулок.
«По предварительной информации, незадолго до смерти несовершеннолетний сделал заказ на доставку баллона, наполненного предположительно закисью азота (веселящий газ)», — рассказали в ведомстве.
По факту произошедшего прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей.
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