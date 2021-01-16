Украина запретила русский язык в сфере обслуживания

На Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Согласно документу, все сферы обслуживания должны окончательно перейти на украинский язык. Это касается не только сферы торговли, но и других поставщиков услуг.

Перейти на другой язык для обслуживания можно будет исключительно по просьбе клиента. Нововведение предполагает, что за обслуживание на русском языке можно будет пожаловаться. Кроме того, за нарушение новой нормы предусмотрены штрафы.

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