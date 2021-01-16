Берлин не передал Москве медицинские данные по Навальному

Ведомство по делам юстиции ФРГ ответило на четыре правовых запроса России по делу Алексея Навального. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России», — заявил представитель министерства юстиции Германии.

Кроме того, чиновник отметил, что Берлин предоставил ответы на запросы российской стороны в том виде, в котором это в настоящее время возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права. При этом медицинская информация Москве не была передана. Это связано с тем, что персональные данные о здоровье «особо охраняются законодательством Германии».

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, так как ему стало плохо. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ.

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