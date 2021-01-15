Глава «Вектора»: первичный штамм COVID-19 из Китая в РФ выявлен не был
Гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что первичный штамм коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявлен так и не был, передает ТАСС.
Он отметил, что китайские варианты коронавируса нового типа не выявляются на территории страны.
«Да, совершенно верно», — сказал Максютов на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами, отвечая на уточняющий вопрос вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, действительно ли в России так и не был обнаружен китайский штамм COVID-19.
Согласно последним данным, в России зафиксировали 3 520 531 случай коронавирусной инфекции, 2 909 680 человек выздоровели, 64 495 пациентов скончались.
Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила ее пандемией.
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