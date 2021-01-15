В Москве двое американцев напали с ножом на доставщика пиццы

Двое американцев с российским гражданством напали с ножом на доставщика пиццы в Москве. Об этом сообщает Life Shot.

Отмечается, что мужчины заказали пиццу на дом, когда приехал курьер, они отказались расплачиваться. Один из злоумышленников напал на доставщика и отобрал у него пакет на 2 тыс. рублей. Когда тот попытался вернуть украденное, другой мужчина вытащил нож.

В дальнейшем полиции удалось найти подозреваемых. Ими оказались американцы с гражданством России.

Как указывает источник Life Shot, мужчины в Москве не учатся и не работают, а нападение, по их словам, совершили из-за того, что были голодны. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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