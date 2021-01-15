В Москва получила почти 10 млн использованных перчаток для защиты от COVID-19
В Москве возбудили уголовное дело после того, как в город поступила партия из почти 10 млн использованных одноразовых перчаток. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
По данным ведомства, российская компания заключила с зарубежной фирмой (наименования не уточняются) контракт на поставку на территорию России одноразовых виниловых перчаток.
«На основании таможенных деклараций одноразовые перчатки поставлены в количестве более 9,9 миллиона штук для их дальнейшей реализации», — говорится в сообщении.
В дальнейшем было установлено, что данная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что она уже была в употреблении.
В настоящее время в России введены ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса, в связи с чем предоставление использованных средств индивидуальной защиты является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, это могло привести к массовому заражению граждан.
Прокуратура Москвы провела проверку, после которой было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Результаты расследования поставлены прокуратурой на контроль.
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