В Москва получила почти 10 млн использованных перчаток для защиты от COVID-19

В Москве возбудили уголовное дело после того, как в город поступила партия из почти 10 млн использованных одноразовых перчаток. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

По данным ведомства, российская компания заключила с зарубежной фирмой (наименования не уточняются) контракт на поставку на территорию России одноразовых виниловых перчаток.

«На основании таможенных деклараций одноразовые перчатки поставлены в количестве более 9,9 миллиона штук для их дальнейшей реализации», — говорится в сообщении.

В дальнейшем было установлено, что данная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что она уже была в употреблении.

В настоящее время в России введены ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса, в связи с чем предоставление использованных средств индивидуальной защиты является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, это могло привести к массовому заражению граждан.

Прокуратура Москвы провела проверку, после которой было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Результаты расследования поставлены прокуратурой на контроль.

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