Франция вводит комендантский час из-за коронавируса

Правительство Франции приняло решение ввести на всей территории страны с 16 января комендантский час. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Жана Кастекса.

Комендантский час будет начинаться в 18.00 и завершаться в 6.00.

Ограничение вводится по меньшей мере на 15 дней.

Кастекс отметил, что данное решение было принято в связи с тем, что «вирус продолжает стремительно распространяться по всей территории».

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