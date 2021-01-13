В Нижегородской области полицейские вернули мальчику похищенного щенка

В Нижегородской области полицейские вернули 6-летнему мальчику похищенного щенка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В октябре 2020 года злоумышленник выхватил йоркширского терьера по кличке Гуччи из рук ребенка. Мама мальчика обратилась полицию.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК России («Грабеж»).

В результате расследования было установлено, что похитителем является местный житель, который ранее был судим за преступления имущественного характера.

Как оказалось, мужчина забрал собаку себе, все это время она находилась по месту его проживания. В данный момент щенка отдали законным хозяевам.

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