Гинцбург предупредил о дальнейших мутациях коронавируса

Чем дольше длится пандемия, тем больше мутаций появляется. Об этом предупредил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА «Новости».

«Чем дольше длится пандемия, тем больше риск возникновения мутаций», — сказал Гинцбург.

По его словам, из-за этого с вирусом надо бороться совместно с другими странами, сначала защитив себя, соседние страны, а после весь мир.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 92 млн заболевших, 65 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

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