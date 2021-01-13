В России выявили еще 22 850 случаев коронавируса

В России выявили 22 850 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также за прошедший день вылечились 28 658 пациентов, скончались 566.

За весь период пандемии коронавирус обнаружили у 3 471 053 человек, выздоровели 2 854 088, скончались 63 370.

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