В России выявили еще 22 850 случаев коронавируса
Катерина Медведева
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В России выявили 22 850 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Также за прошедший день вылечились 28 658 пациентов, скончались 566.
За весь период пандемии коронавирус обнаружили у 3 471 053 человек, выздоровели 2 854 088, скончались 63 370.
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