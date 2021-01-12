Протодиакон Кураев направил апелляцию на решение церковного суда о лишении его сана

Священник РПЦ протодиакон Андрей Кураев подал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении его сана. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Facebook.

Подачу этого прошения он обосновал тем, что епархиальный суд не соблюдал установленный порядок церковного судопроизводства.

Ранее сообщалось, что епархиальный церковный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева, установив в его высказываниях «признаки хулы на Церковь». Решение направлено на утверждение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, до утверждения оно может быть обжаловано.

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