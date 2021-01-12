Мосгорсуд смягчил приговор двум участникам «Нового величия»

Московский городской суд смягчил приговор двум участникам сообщества «Новое величие», которые ранее были признаны виновными в экстремизме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что приговоры смягчили Руслану Костыленкову и Петру Карамзину, первому из них назначили 6 лет и 9 месяцев колонии, второму — 6 лет и 3 месяца. Ранее они были приговорены к 7 годам и 6,5 года соответственно.

Таким образом, судебное решение вступило в силу.

В августе 2020 года cемерых фигурантов дела «Нового величия» признали виновными в организации экстремистского сообщества, направленного на свержение конституционного строя в России. Троих из них — Руслана Костыленкова, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова — отправили в колонию на срок от 6,5 года до 7 лет. Анну Павликову, Марию Дубовик, Дмитрия Полетаева и Максима Рощина приговорили к условным срокам — все они были освобождены в зале суда.

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