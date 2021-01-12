Полиция ходатайствует об аресте водителя самосвала, врезавшегося в военную колонну

Полиция направит прошение в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя самосвала, врезавшегося в колонну автобусов с военнослужащими на Новорижском шоссе в Московской области в понедельник, 11 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следователь сегодня выйдет в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя самосвала, задержанного за нарушение правил дорожного движения, повлекшего гибель двух и более лиц», — уточнил собеседник агентства.

Авария произошла днем 11 января на 28-м километре Новорижского шоссе. По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну военных автобусов. В настоящее время водитель грузовика задержан. Возбуждено уголовное дело. В Минобороны России уточнили, что в результате наезда большегрузного автомобиля «Тонар» на военную автоколонну получили различные травмы 42 военнослужащих, четверо погибли.

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