Мексика может приобрести до 24 млн доз вакцины «Спутник V»
Мексиканское правительство намерено приобрести до 24 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.
Соответствующее заявление он сделал по итогам визита в Аргентину, где организуют производство препарата.
По его словам, мексиканская сторона также провела переговоры с российскими официальными лицами, «как с научной частью, так и со стороной, которая управляет доступом к этой вакцине». Лопес-Гатель подчеркнул, что в рамках встречи были достигнуты предварительные договоренности, потенциально позволяющие Мексике осуществить закупку вакцины.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 91 млн заболевших, свыше 65 млн человек выздоровели, а более 1,9 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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