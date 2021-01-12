В Москве задержано и отменено 20 рейсов

В аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.12 мск, во Внуково отменили три вылета, а пять — задержали.

При этом в Домодедово два рейса были задержаны и три вылета отменено.

Также в Шереметьево задержали два вылета и отменили пять рейсов.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.