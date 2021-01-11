Врач назвала симптомы COVID-19, на которые обычно не обращают внимания

Врач больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг назвали симптомы коронавируса, на которые обычно не обращают внимания. Ее цитирует издание Express.

По словам врача, в ходе второй волны инфекции стали чаще проявляться более легкие симптомы, например головные боли и боли в горле.

Осэй-Боатенг отметила, что на такие признаки люди зачастую не обращают внимания.

Когда зараженные поймут, что у них COVID-19, они уже успеют вступить в контакт с другими людьми, добавила врач.

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