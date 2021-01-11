В Петербурге после пожара в квартире нашли мертвыми 26 собак

Спасатели обнаружили трупы 26 собак после пожара в квартире в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на городской главк МЧС.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 10 января. В квартире на восьмом этаже дома номер 4 были найдены тела 26 собак, в том числе 17 щенков.

Кроме того, из затронутого пожаром помещения эвакуировали пенсионерку, которая не захотела ложиться в больницу.

Других подробностей не приводится.

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