Врач папы Римского умер от осложнений коронавируса
Карина Казанцева
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Фабрицио Соккорси, личный врач папы римского Франциска, умер от осложнений коронавируса. Об этом сообщило издание Vatican News.
«Смерть наступила от осложнений, связанных с COVID-19», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что 78-летний медик имел онкологическое заболевание.
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